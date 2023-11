Speciale difesa: Rauti, "profonda riconoscenza e maggiore attenzione a nostri veterani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia come Nova, talvolta non venga valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto “dietro le quinte”" Isabella Rauti

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- "I nostri veterani portano addosso e dentro, storie personali e professionali che costituiscono un patrimonio di esperienza condiviso e di inestimabile valore per la Difesa e la società civile": lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, con delega alla promozione e al coordinamento delle attività sportive militari ed alle politiche per la disabilita, intervenendo alla seconda giornata del veterani, istituita con il decreto del ministro della Difesa del 13 settembre 2022. "Oltre a celebrare la seconda Giornata del Veterano ci siamo incontrati con l'intento di prendere atto dei risultati raggiunti e con la volontà di assumerci ulteriori responsabilità disegnando progettualità di prospettiva. Il nostro obiettivo è anche quello di riflettere sui nuovi scenari della ricerca nel campo della riabilitazione attraverso l'impiego di nuove tecnologie come la robotica, la realtà virtuale, il metaverso per il trattamento delle disabilità motorie e cognitive. Ai nostri Veterani ed agli atleti del Gruppo sportivo paralimpico della Difesa, che sono esempio di impegno, disciplina, lealtà, forza di volontà e spirito di sacrificio, va tutta la nostra gratitudine; un riconoscimento dovuto che deve essere sostanziato con l'assunzione di impegni concreti per creare un modello italiano, inclusivo e propositivo, del ruolo del Veterano. Dobbiamo rovesciare la prospettiva e pensare ai nostri Veterani e agli atleti paralimpici come una parte attiva della Difesa e della società, attraverso una interpretazione estensiva della figura e del concetto del veterano", ha detto Rauti. (Res)