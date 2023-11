Speciale difesa: Croazia, Plenkovic, ho rimosso Bandzic dall'incarico di ministro della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenković ha annunciato di aver rimosso dall'incarico il ministro della Difesa Mario Banozic, che ha causato un incidente stradale in cui è morto l'autista di un furgone. "Ho rimosso Banozic", ha detto Plenković in conferenza stampa, annunciando di aver autorizzato il sottosegretario Zdravko Jakop ad esercitare le funzioni di ministro della Difesa sino a che non sarà decisa una nuova nomina. Lo stesso Bandzic, che ha provocato l'incidente al ritorno da una battuta di caccia, è rimasto ferito a causa dell'incidente ma non è in pericolo di vita. (Seb)