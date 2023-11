Speciale difesa: Ucraina, Rasmussen, concedere adesione alla Nato senza i territori occupati dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, ha avanzato la proposta di consentire l'adesione dell'Ucraina alla Nato senza i territori attualmente occupati dalla Russia. Lo riporta il quotidiano britannico “The Guardian”. Rasmussen ha detto che la causa dell'adesione dell'Ucraina alla Nato non può essere rinviata all'anno prossimo. “È giunto il momento di fare il passo successivo ed estendere un invito all’Ucraina ad aderire alla Nato. Abbiamo bisogno di una nuova architettura di sicurezza europea in cui l’Ucraina sia nel cuore della Nato”, ha aggiunto Rasmussen. Coloro che sostengono l'adesione dell'Ucraina all'Alleanza atlantica sono stati ostacolati dalla quasi totale impossibilità che a un Paese in guerra venga concessa l'adesione a causa della clausola di autodifesa collettiva dell'articolo 5 della Nato secondo cui tutti gli Stati membri sono tenuti a difendere attivamente uno degli altri Paesi dell'Alleanza in caso di aggressione militare. L’adesione alla Nato per l'intero territorio dell’Ucraina ora significherebbe in effetti un messaggio alla Russia sul fatto che l'Alleanza starebbe per entrare in guerra. Ma, secondo Rasmussen, escludendo dall'adesione alla Nato i territori controllati dalla Russia, la minaccia di un conflitto verrebbe ridotta. (Rel)