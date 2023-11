Speciale difesa: ministro Difesa Israele, “Hezbollah sta per commettere un grave errore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuando ad attaccare il nord di Israele, il movimento libanese sciita filo-iraniano Hezbollah “è vicino al commettere un grave errore, trascinando il Libano in una guerra che potrebbe scoppiare”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, in visita ai militare schierati vicino al confine con il Libano. “Se (il Libano, ndr) commette questo tipo di errori, coloro che ne pagheranno il prezzo in primo luogo sono i cittadini del Libano. Ciò che facciamo a Gaza, sappiamo come farlo a Beirut", ha detto il ministro, spiegando che “finora non è stato utilizzato neanche il 10 per cento della forza dell’aeronautica israeliana a Gaza”. (Lib)