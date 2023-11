Spagna: portavoce socialisti, proteste si ridurranno quando nuovo esecutivo inizierà a governare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dei socialisti al Congresso dei deputati spagnolo, Patxi Lopez, si è detto "fiducioso" del fatto che la tensione nelle strade e le manifestazioni contro la legge di amnistia si "ridurranno" quando il nuovo esecutivo guidato da Pedro Sanchez inizierà a governare. In alcune dichiarazioni a "La Sexta", l'esponente socialista ha sottolineato che i socialisti rispettano il diritto dei cittadini a manifestare, ma ha accusato il Partito popolare (Pp) di aver organizzato queste mobilitazioni sulla base di "menzogne". "Ciò che non è accettabile sono le argomentazioni, i sofismi e le menzogne su cui si basano (le proteste), dicendo che la Spagna si sta disgregando, che questa è una dittatura e che Sanchez è un pericolo per la democrazia", ha spiegato. In riferimento alla legge di amnistia, Lopez ha sottolineato che, sebbene i partiti indipendentisti catalani continuino a chiedere un referendum di autodeterminazione, "ora lo fanno sulla base dell'articolo 92 della Costituzione". (Spm)