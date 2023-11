Medio Oriente: Tajani, Iran non sostenga aggressioni di Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran non deve sostenere iniziative aggressive della milizia sciita libanese Hezbollah. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, intervenuto in un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "È chiaro che c'è una situazione di guerra. Hamas ha la responsabilità di avere scatenato di nuovo l'inferno in Medio Oriente. Ora bisogna lavorare affinché il conflitto non si allarghi. Ecco perché invitiamo anche l'Iran a non accentuare non solo i toni, ma anche a non sostenere iniziative aggressive di Hezbollah nei confronti di Israele", ha detto. "Se vogliamo lavorare per la pace, se vogliamo lavorare alle pause umanitarie, bisogna che alla pausa umanitaria partecipi certamente Israele, ma partecipano anche Hamas e gli Hezbollah", ha poi aggiunto. "Non si è parlato di sanzioni all'Iran, ma credo che il Paese debba innanzitutto abbassare i toni, on è questo il momento di gettare benzina sul fuoco dell'area medio orientale", ha proseguito. "La prima cosa importante è che l'Iran comprenda che Hezbollah non può continuare a lanciare missili su Israele e che non s possa più dure che lo Stato di Israele debba essere cancellato dalla carta geografica", ha concluso. (Beb)