Regno Unito: Cleverly, intendo mantenere impegno di fermare immigraizone illegale

- È stato "un enorme privilegio" ricoprire l'incarico di ministro degli Esteri. Lo ha detto James Cleverly alla stampa britannica dopo la sua nomina a ministro dell'Interno. "Ora, come ministro dell'Interno, sono impegnato a fermare l'immigrazione illegale come avevamo promesso, ma anche ad assicurarmi che tutti nel Regno Unito si sentano sicuri e protetti nello svolgimento delle loro attività quotidiane, sapendo che il governo è qui per tutelarli", ha detto Cleverly. Alla domanda se intenda prendere le distanze dalla controversa retorica del suo predecessore, Suella Braverman, Cleverly ha detto: "Intendo fare questo lavoro nel modo che ritengo sia meglio per proteggere il popolo britannico e i nostri interessi".(Rel)