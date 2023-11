Banca Generali: utile netto in crescita a 255,1 milioni di euro nei primi nove mesi 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Generali chiude i primi nove mesi del 2023 con un utile netto consolidato di 255,1 milioni, in crescita del 64,2 per cento rispetto ai 155,4 milioni del corrispondente periodo dello scorso esercizio, che scontava tuttavia l’impatto di 35,3 milioni di oneri fiscali straordinari sulla base dell’accordo quadro raggiunto con l’Agenzia delle entrate in data 19 settembre 2022 per il passaggio della delega di gestione di Bg Sicav alla neocostituita fabbrica prodotti Bg Fml. È quanto si legge in una nota di Banca Generali sui risultati al 30 settembre. Anche al netto di tale componente straordinaria e di altre poste variabili – viene sottolineato – l’utile netto ricorrente ha mostrato un notevole progresso su base annuale attestandosi a 249,9 milioni rispetto ai 163,5 milioni dei nove mesi 2022 (+52,8 per cento). Il risultato, sostenuto da una crescente diversificazione dei ricavi e da una forte efficienza operativa, conferma l’attenzione della Banca per uno sviluppo sostenibile in un contesto che rimane sfidante per la persistente volatilità dei mercati finanziari globali. (Rin)