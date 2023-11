Bangladesh: Bnp annuncia nuovo ciclo di proteste da mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), principale forza di opposizione nel Paese, ha annunciato altre 48 ore di proteste a partire da mercoledì (15 novembre). Sarà il quinto ciclo di manifestazioni; il quarto si conclude oggi. Il Bnp chiede le dimissioni del governo in carica, guidato dalla premier Sheik Hasina, leader della Lega popolare (Al), e l’insediamento di un esecutivo ad interim che porti il Paese alle prossime elezioni, previste per gennaio 2024. Le proteste sono in corso da mesi e il 28 ottobre si sono verificati scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti a Dacca, nei quali sono morti un agente e un attivista. Il giorno seguente il segretario generale del Bnp, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 75 anni, è stato arrestato nell’ambito di un’ondata di centinaia di arresti. (segue) (Inn)