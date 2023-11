Russia-Senegal: Putin a colloquio con omologo Sall, focus su cooperazione e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo senegalese, Macky Sall, hanno discusso del conflitto israelo-palestinese e della cooperazione economica tra Russia e Senegal durante una conversazione telefonica. Lo ha reso noto il Cremlino. "In seguito ai contatti tenuti nel quadro del secondo vertice Russia-Africa a San Pietroburgo, sono state discusse le questioni attuali della cooperazione russo-senegalese, comprese le prospettive per l'ulteriore sviluppo dei legami commerciali, economici e di investimento", ha detto il Cremlino in una nota. Putin e Sall hanno anche condiviso opinioni sull'escalation del conflitto israelo-palestinese e "sulla difficile situazione umanitaria nella Striscia di Gaza".(Rum)