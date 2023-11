Banca Generali: masse al nuovo massimo storico, 88,8 miliardi di euro a fine settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le masse totali di Banca Generali a fine settembre sono salite al nuovo massimo storico di 88,8 miliardi di euro, segnando così un ulteriore passo in avanti nel percorso di sviluppo dimensionale (+10,4 per cento su base annua, 6,9 per cento da inizio anno). È quanto si legge in una nota di Banca Generali sui risultati al 30 settembre, dove si sottolinea che “la crescita delle masse ha beneficiato del buon risultato dell’attività commerciale e del miglioramento della performance degli attivi”. Complessivamente le masse sotto consulenza evoluta sono salite a 8,9 miliardi a fine settembre (+30,1 per cento su base annua, +19,8 per cento da inizio anno) arrivando così al 10 per cento delle masse totali. (Rin)