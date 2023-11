Lazio: assessore Ambiente, su frana Itri Partito democratico parla senza conoscere vicenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli interventi seguiti alla frana del novembre 2021 a Itri, in provincia di Latina, "il Partito democratico parla evidentemente senza conoscere a fondo tutti i passaggi, che è invece bene ricostruire per come si sono realmente svolti". Lo afferma in una nota l'assessore all'Ambiente e ai Cambiamenti climatici della Regione Lazio, Elena Palazzo. "Dopo l'alluvione è stato riconosciuto dalla Regione Lazio a guida Zingaretti, lo stato di calamità naturale. Un atto dovuto, vista la documentazione che noi, in qualità di amministratori del Comune avevamo prodotto - spiega Palazzo -. Da quel momento per un anno intero non abbiamo avuto nessuna risposta dalla Regione. Nel mese di settembre 2022 io mi sono trovata, nel ruolo di sindaco facente funzione, a dover affrontare un altro autunno complesso e rischioso per gli abitanti. Ho quindi diffidato la regione di Zingaretti coinvolgendo anche il prefetto Maurizio Falco, che ringrazio ancora per il supporto che ci ha dato in quel difficile momento". (segue) (Com)