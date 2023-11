Lazio: assessore Ambiente, su frana Itri Partito democratico parla senza conoscere vicenda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A quella mia diffida - prosegue Palazzo - ha risposto la direzione generale della Regione Lazio con la quale abbiamo avviato una serie di riunioni a cui ha preso parte anche il prefetto. A fine anno e a fine legislatura, via Cristoforo Colombo ha iniziato a produrre i primi atti per ipotizzare interventi di somma urgenza. Ma, appena insediati con la giunta Rocca, ci siamo accorti che il bilancio non era stato approvato e che non erano previste somme per alcun intervento. È inoltre emerso che le azioni ipotizzate in un primo momento dal Genio Civile e dalla Difesa del Suolo non sarebbero state sufficienti e che sarebbe stata necessaria una vera programmazione. A quel punto - conclude - arriva il mio primo intervento su via 8 Marzo per la bonifica, infine lo stanziamento dei fondi: 700 mila euro per la nuova progettazione che viene affidata ad Astral". (Com)