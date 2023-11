Sanità: Rocca, da distretti Lazio rendicontazione incompleta in passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei distretti socio sanitari in passato non hanno fornito la rendicontazione completa. "Solo nel triennio 2018-2021 hanno rendicontato 8 per cento delle loro spese. Ci sono difficoltà burocratiche serie". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine della presentazione del rapporto del "Rapporto povertà 2023, un punto di vista: le città parallele" a cura della Caritas di Roma. A margine dell'evento, il presidente ha aggiunto che "sulla difficoltà di accesso alle cure scontiamo, da un lato risorse che non sono mai sufficienti e dall'altro lato una cattiva programmazione. Questo mette in difficoltà chi deve erogare le somme successive perché le norme vietano di darle se non hai la rendicontazione completa dei distretti sociosanitari - aggiunge Rocca -. E questi impattano sulla vita quotidiana delle persone per diversi servizi integrati, come sulla salute mentale. Il prossimo anno però ci saranno investimenti importanti in sanità sulla salute mentale. Quest'anno è stato di transizione, con tagli molto pesanti, ma il prossimo anno sulla salute mentale ci saranno interventi perché è inaccettabile questo prezzo che viene pagato, oltre alla famiglia anche la devastazione delle famiglie", ha concluso Rocca. (Rer)