Legge Bilancio: Nevi (FI), sinistra continua a parlare ma i numeri sono numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla manovra "la sinistra continua a parlare, ma i numeri sono numeri. Abbiamo messo 15 miliardi di euro per ridurre le tasse, tra abbattimento del cuneo fiscale la riforma dell'Irpef, rispetto ai 28 totali, ed oltre dieci miliardi di aiuti a imprese, famiglie, donne e per il rinnovo dei contratti di insegnanti, medici, Forze dell'ordine e dipendenti degli Enti locali. A fronte di tutto questo penso debbano solo tacere rispetto al disastro del superbonus e del reddito di cittadinanza". Lo afferma, in una nota, Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito. (Com)