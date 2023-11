Germania: presidente Autorità vigilanza finanziaria, oltre 20 banche problematiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 20 le banche tedesche problematiche su cui si concentra l'attenzione dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin). È quanto dichiarato dal presidente del Bafin, Richard Branson, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. In particolare, il funzionario ha evidenziato come la sua agenzia monitori “più di due decine di istituti” che sono o potrebbero diventare problematici. Per il Bafin, alcune banche devono recuperare nel contrasto al riciclaggio di denaro, dove hanno o avevano “gravi deficit”. L'Autorità ha inviato un rappresentante speciale per esaminare la questione presso sei istituti di credito. (Geb)