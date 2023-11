Ue: Tajani, bene approvazione regolamento digitalizzazione visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione del Consiglio Ue per quanto riguarda il regolamento sulla digitalizzazione dei visti è una questione di grande interesse per l'Itala. A dirlo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Coniglio Ue Affari esteri di Bruxelles. "Per quanto riguarda una questione di grande interesse in Italia, per la quale mi sono battuto e continuo a battermi, c'è stata l'approvazione dei nuovi regolamenti sulla digitalizzazione dei visti per gli ingressi in Italia e in Europa. È una scelta normativa che metterà in difficoltà i trafficanti di visti", ha detto. "Come sapete, ho inviato una serie di ispezioni, anche nelle sedi diplomatiche italiane in Asia e in Africa, e ho richiamato due funzionari in Italia. Ci siamo rivolti anche alla Procura della Repubblica di Roma, consegnando una documentazione frutto delle ispezioni", ha aggiunto. "La decisione che abbiamo approvato oggi va nella direzione di sostenere la linea della fermezza e della trasparenza e della lotta contro il traffico di visti, quindi contro i trafficanti di esseri umani in Italia e in Europa", ha concluso. (Beb)