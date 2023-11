Banca Generali: raccolta netta in crescita a 311 milioni di euro a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre, Banca Generali ha realizzato una raccolta netta pari a 311 milioni di euro che ha portato il totale dei nuovi flussi da inizio anno vicino ai 4,7 miliardi di euro, in leggera crescita (+2 per cento) rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno a conferma della continua ricerca di consulenza professionale da parte delle famiglie. È quanto si legge in una nota di Banca Generali sui risultati al 30 settembre. La raccolta netta nei primi nove mesi del 2023 è stata invece pari a 4,3 miliardi di euro (+7,0 per cento rispetto allo scorso anno), confermandosi solida in una fase di mercato particolarmente complessa. L’84 per cento della raccolta è stato realizzato dalla struttura esistente, un valore in netta crescita rispetto al 75 per cento dello scorso anno. (Rin)