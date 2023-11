Sardegna: assessore Lavoro, sostegno al giovani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I giovani sono un grande patrimonio su cui investire, l’importanza del loro ruolo è stato ribadito anche dalla Conferenza internazionale per l’emigrazione, in cui è stato deciso di coinvolgere le nuove generazioni in tutte le attività e nei progetti di valorizzazione dell’identità e della cultura sarda. Nel collegato alla finanziaria e nell’ultima variazione di bilancio, abbiamo incrementato i fondi per l’emigrazione, perché il ruolo dei circoli e delle associazioni degli emigrati sardi sta diventando sempre più importante”. Così l’Assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, è intervenuta, in videoconferenza, al Convegno dei giovani sardi in Olanda “Valori identitari, senso di appartenenza e di libertà. Il futuro dell’associazionismo sardo nel mondo”, organizzato, oggi, ad Amsterdam presso l’Istituto italiano di cultura, dal Circolo sardo “Amici Mediterranei”, con il patrocinio della Regione Sardegna. “Confido che questo evento - ha aggiunto l’assessore - diventi un modello per gli altri circoli, per promuovere lo scambio e il confronto tra i giovani sardi nel mondo. La Regione continuerà a sostenervi, perché l’emigrazione giovanile rappresenta una grande risorsa. L’auspicio che questo legame con la Sardegna, costruito dai vostri padri e dai vostri nonni continui nel tempo, per valorizzare le proprie radici e coltivare i valori e i principi della nostra cultura. La nostra isola ha bisogno di voi”. (Rsc)