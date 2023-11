Speciale difesa: Finlandia acquisisce per 317 milioni di euro sistema missilistico israeliano David's Sling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa israeliano ha annunciato la firma di un accordo con la Finlandia per la vendita del sistema di difesa missilistico David's Sling per 317 milioni di euro. "Il direttore generale del ministero della Difesa Eyal Zamir ha firmato un accordo per la vendita del sistema David's Sling alla Finlandia. Il valore dell'accordo è stimato in 317 milioni di euro", si legge nella nota. All'evento di firma, tenutosi presso la sede del ministero della Difesa israeliano, hanno partecipato l'ambasciatrice di Finlandia in Israele, Nina Nordström, l'addetto alla Difesa finlandese in Israele, il colonnello Oula Asteljoki, il presidente e amministratore delegato di Rafael Advanced Defense Systems, il generale Yoav Har-Even, capo della Direzione di ricerca e sviluppo della Difesa del ministero israeliano, il generale Daniel Gold, Capo dell'Organizzazione di difesa missilistica israeliana, Moshe Patel, e altri alti funzionari. (Res)