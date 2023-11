Speciale difesa: Cisgiordania, un palestinese ucciso in scontri con forze israeliane a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un palestinese è rimasto ucciso in alcuni scontri con le Forze di difesa israeliane (Idf) a Nablus, portando a 186 morti il bilancio delle vittime in Cisgiordania dallo scorso 7 ottobre. Lo ha riferito il ministero della Sanità dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa “Wafa”. “Montaser Muhammad Amin Saif, 34 anni, è stato colpito domenica dalle forze di occupazione israeliane nel villaggio di Burqa a nord di Nablus”, ha spiegato il ministero in una dichiarazione. Durante la notte, le forze israeliane hanno arrestato almeno 21 palestinesi durante alcune operazioni condotte a Ramallah, Hebron, Nablus e Tulkarm. (Res)