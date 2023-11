Speciale difesa: Cina, nei prossimi giorni esercitazioni militari con 5 Paesi del sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina condurrà nella seconda metà di novembre un'esercitazione militare congiunta con le forze armate di cinque Paesi del sud-est asiatico: Cambogia, Laos, Malesia, Thailandia e Vietnam. Lo rende noto l'agenzia di stampa statale "Xinhua". Le manovre si svolgeranno nella provincia di Guangodong, nel sud del Paese, e si concentreranno in particolare su attività di contrasto al terrorismo e di sicurezza marittima. Le esercitazioni, denominate "Aman Youyi 2023", si terranno per la prima volta in Cina e per la prima volta vedranno la partecipazione di Vietnam, Cambogia e Laos. Tra le forze partecipanti figurano quelle di due Paesi - Vietnam e Malesia - che contestano le rivendicazioni territoriali di Pechino nel Mar Cinese Meridionale, area nella quale le tensioni internazionali sono cresciute sensibilmente negli ultimi mesi. "L'obiettivo delle esercitazioni è di rafforzare le capacità dei Paesi partecipanti nel campo dell'antiterrorismo urbano e marittimo, approfondendo la mutua fiducia e la cooperazione pragmatica a favore della pace e della stabilità regionale", si legge in un comunicato del ministero della Difesa cinese. (Cip)