Speciale difesa: Corea del Nord, Usa, Giappone e Seul condivideranno dati in tempo reale su lanci missilistici

- Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo per condividere in tempo reale dati riguardanti i lanci missilistici della Corea del Nord. Lo rende noto il ministero della Difesa della Seul. L'intesa è stata raggiunta in occasione della visita a Seul del segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, che ha avuto un colloquio con l'omologo sudcoreano Shin Won Sik, al quale si è unito in collegamento video il ministro della Difesa giapponese Minoru Kihara. "I ministri dei tre Paesi hanno valutato che i preparativi per un meccanismo di condivisione dati in tempo reale sono giunti in fase finale", si legge nel comunicato. Il meccanismo, che ha l'obiettivo di migliorare le capacità di ciascun Paese di individuare e rispondere ai missili nordcoreani, sarà attivato ufficialmente a dicembre. (Git)