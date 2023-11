Legge Bilancio: Bonomi, ragionevole ma incompleta, manca sostegno a investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria ritiene la manovra “ragionevole, nella misura in cui concentra le poche risorse a disposizione sulla riduzione per il 2024 del cuneo, ma incompleta, vista la sostanziale assenza di misure a sostegno degli investimenti privati e di strategia per la crescita e competitività”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell’audizione sulla legge di Bilancio presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. (Rin)