Francia-Italia: Zangrillo, Pa motore fondamentale per funzionamento macchina statale

- L’atelier fra Italia e Francia sul tema della pubblica amministrazione nel quadro del Trattato del Quirinale che si tiene oggi a Parigi è “un momento di grandissimo rilievo per due Paesi che vedono nella Pa un motore fondamentale per il funzionamento della macchina statale”. Lo ha detto il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo parlando alla stampa italiana a Parigi. “Ho avuto occasione di incontrare il ministro Stanislas Guerini lo scorso anno in Lussemburgo e già allora avevamo condiviso l’opportunità di scambiare buone pratiche e un confronto strutturato sul tema della Pa che vede Italia e Francia sfidare complessità molto simili”, ha detto Zangrillo. (Frp)