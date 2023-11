Germania: l'Italia alla fiera Medica di Duesseldorf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia partecipa con 56 aziende leader nel settore medicale alla fiera Medica 2023, la più importante esposizione del settore, che si svolge a Duesseldorf da oggi al 16 novembre prossimo. È quanto comunica l'Ufficio di Berlino dell'Agenzia Ice, aggiungendo che gli espositori internazionali registrati sono più di 4.500 provenienti da oltre 60 Paesi. La fiera è frequentata dai più importanti attori internazionali del settore medicale. La Germania rappresenta per l’Italia un importante mercato di sbocco per le esportazioni del compardo. Per l’edizione 2023, l’Agenzia Ice ha organizzato una partecipazione collettiva italiana di 56 aziende su una superficie espositiva di 576 metri quadrati. La presenza all’interno del padiglione 15, adeguatamente pubblicizzata sul mercato tedesco e internazionale, offre alle aziende partecipanti l’occasione di incontrare le loro controparti nelle rispettive postazioni, presentando direttamente i loro prodotti e tecnologie innovative. L’obiettivo è supportare la crescita dell’export italiano nel settore medicale, nonché promuovere le eccellenze Made in Italy attive nel comparto. (segue) (Com)