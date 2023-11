Germania: l'Italia alla fiera Medica di Duesseldorf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cadenza annuale, Medica è la fiera leader su scala mondiale per il settore medico e ospedaliero, coprendo tutte le aree della tecnologia, delle attrezzature e dei servizi relativi a questa industria. All'esposizione viene presentata un'ampia gamma di prodotti e servizi innovativi nei settori dell'imaging medico, della tecnologia di laboratorio, della diagnostica, dell'informatica sanitaria, della sanità mobile, nonché della tecnologia fisioterapica-ortopedica e dei materiali di consumo medici. L'ampio programma di forum, conferenze e mostre speciali di prim'ordine offre opportunità per presentazioni e discussioni interessanti con esperti del settore e comprende anche presentazioni di nuovi prodotti e cerimonie di premiazione. (Com)