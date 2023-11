I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Burkina Faso: Ue, massacro di civili nel centro-nord - Quasi un centinaio di civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi durante un massacro nel villaggio di Zaongo, nella regione centro-settentrionale del Burkina Faso. Lo denuncia in una nota il Servizio dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, invitando le autorità di transizione "a far luce sulle circostanze di questo omicidio per determinarne le responsabilità". L'Ue riafferma la sua piena solidarietà al popolo del Burkina Faso, prima vittima del continuo deterioramento della situazione della sicurezza nel Paese, conclude la nota. (segue) (Res)