I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Somalia: governo, almeno 30 morti e 500 mila in fuga per le inondazioni - Almeno 30 persone sono morte e 500 mila persone sono state costrette a lasciare le loro case in seguito alle forti piogge e inondazioni che hanno colpito la Somalia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Informazione Daud Aweis, aggiornando il bilancio sull'impatto della tempesta El Nino che ha colpito la regione. "Mezzo milione di persone sono fuggite dalle loro case a causa delle inondazioni", ha detto il ministro citato dai media somali, avvertendo che altre 1,2 milioni potrebbero essere colpite. I funzionari governativi hanno confermato la morte di 31 persone ma secondo Aweis “è possibile che il bilancio possa essere più alto”. La maggior parte dei danni si sono verificati nella regione di Gedo, nel sud della Somalia, e nella regione centrale di Hiran, dove il fiume Shabelle ha rotto gli argini già a maggio scorso, sommergendo strade e spazzando via proprietà nella città di Belet Uen: da qui sono sfollate circa 200 mila persone. La Somalia è considerata uno dei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Secondo l'agenzia umanitaria delle Nazioni Unite (Ocha) le inondazioni che sta affrontando la Somalia in questo momento "capitano una volta ogni secolo” e fino a 1,6 milioni di persone potrebbero essere colpite. (segue) (Res)