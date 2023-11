I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costa d'Avorio: leader di opposizione Soro vuole rientrare dall'esilio - L’ex primo ministro della Costa d’Avorio Guillaume Soro, in esilio dal 2019, ha espresso la sua intenzione di rientrare in patria. In dichiarazioni alla stampa, il leader di opposizione ha detto di voler rientrare perché è difficile "vivere lontano dalla mia terra ancestrale, l'Africa" e perché intenzionato a "contribuire alla riconciliazione" del Paese. Soro ha ribadito di non essere "colpevole di alcun crimine" e ha denunciato un tentativo di arresto ai suoi danni in un aeroporto della Turchia - dove vive attualmente -, con l'obiettivo di estradarlo in Costa d'Avorio. Storico avversario del presidente in carica, Alassane Ouattara, nel 2021 Soro è stato condannato in contumacia all'ergastolo con l'accusa di aver minato la sicurezza nazionale. A maggio ha dichiarato di volersi candidare alla presidenza alle elezioni del 2025. Alle ultime elezioni, nel 2020, la sua candidatura era stata invalidata dalla Corte costituzionale. (Res)