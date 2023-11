I Fatti del giorno - Nord Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Tunisia esprime riserve su risoluzione vertice arabo-islamico di Riad - La Tunisia ha espresso le sue riserve su diverse disposizioni della risoluzione finale del vertice arabo-islamico della Lega araba e dell’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci) che si è svolto sabato scorso a Riad, in Arabia Saudita. Lo ha riferito il ministero degli Esteri tunisino sulla sua pagina Facebook. Secondo il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, la gravità della situazione imponeva che il vertice si concentrasse esclusivamente sulla “immediata cessazione dell’aggressione israeliana”, sull’”ingresso di aiuti umanitari urgenti” e “sulla rimozione del blocco imposto sulla Striscia di Gaza”. Il vertice ha chiesto la fine del blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza per fornire aiuti umanitari e carburante alla popolazione civile, e ha invitato il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ad adottare una risoluzione per porre fine all'aggressione israeliana a Gaza, esortando i Paesi occidentali a sospendere l'esportazione di armi e munizioni utilizzate dallo Stato ebraico. (segue) (Res)