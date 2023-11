I Fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia-Italia: colloqui a Tripoli sul rafforzamento della cooperazione industriale - L'importanza di potenziare la cooperazione economica tra Italia e Libia e di consentire il ritorno delle aziende italiane nel Paese nordafricano, con un focus particolare sul settore industriale e minerario. Questo l’argomento al centro dell’incontro tenuto ieri a Tripoli dal ministro dell'Industria e dei minerali del Governo di unità nazionale (Gun), Ahmed Abu Heisa, con l'ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini. Durante la discussione, spiega una nota diffusa dal ministero, si è parlato della ripresa delle attività nella fabbrica di camion e autobus di Tagiura, evidenziando gli sforzi libici per consentire a Iveco, un partner chiave nella produzione, di superare ostacoli e difficoltà. L'ambasciatore italiano, accompagnato dal responsabile dell’Ufficio economico e commerciale Giacomo Grandesso, ha sottolineato le ampie potenzialità della collaborazione in campo industriale, con un chiaro impegno da parte dell'Italia a sostenere il ritorno dell'attività economica in Libia come contributo chiave per la stabilità. Al termine dell'incontro, il ministro Abu Heisa ha ribadito la necessità di avviare autentici partenariati commerciali, offrendo l'opportunità agli investitori e ai produttori di interagire, collaborare in modo efficace e ottenere risultati che servano gli interessi comuni di entrambi i paesi. (segue) (Res)