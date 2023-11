I Fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Algeria, il capo di Stato maggiore Chengriha in visita in Cina - Il capo di Stato maggiore dell'esercito algerino, Saied Chengriha, si è recato ieri in visita ufficiale in Cina, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione militare tra gli eserciti dei due Paesi. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa algerino, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Aps". Chengriha è stato ricevuto all'aeroporto di Pechino dal generale di brigata, Zhan Bao Chen, vicepresidente dell'ufficio di cooperazione internazionale (Oimc). (segue) (Res)