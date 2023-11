I Fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: lavori di costruzione stabilimento Fiat di Orano oltre al 95 per cento - I lavori per lo stabilimento Fiat di Orano in Algeria sono progrediti di oltre il 95 per cento. Lo ha annunciato l'amministratore delegato dell’azienda nel Paese nordafricano, Hakim Boutahra, durante un colloquio con il ministro dell'Industria e della Produzione Farmaceutica, Ali Aoun, secondo quanto riferito da un comunicato stampa del ministero. Da parte sua, il ministro ha sottolineato l'importanza di rispettare le scadenze concordate per l'avvio del processo produttivo in Algeria. Il lancio è previsto per la fine di dicembre. Aoun ha inoltre parlato della necessità di rivedere i prezzi, a causa di una forte concorrenza tra diversi marchi. La costruzione dello stabilimento Fiat di Orano dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro e ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni di automobili. (segue) (Res)