I Fatti del giorno - Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: portavoce Egitto, pronti a tutto per fermare la guerra a Gaza - Ahmed Fahmi, portavoce della presidenza egiziana, ha annunciato un rafforzamento dei contatti dell'Egitto con tutte le parti coinvolte nella critica situazione della Striscia di Gaza, segnata da 37 giorni consecutivi di operazioni militari israeliane. Durante una telefonata trasmessa su "Sada al Balad", Fahmi ha sottolineato l'apertura dell'Egitto a qualsiasi iniziativa volta a promuovere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, facilitare la consegna immediata di aiuti umanitari senza ostacoli e garantire la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente. Fahmi ha sottolineato che la profonda crisi umanitaria che affligge la Striscia di Gaza coinvolge tutti i Paesi, incluso il popolo e il governo egiziano. Ha evidenziato l'impegno deciso della leadership politica egiziana, guidata da motivazioni umanitarie e politiche, con la priorità assoluta data alla protezione della sicurezza nazionale dell'Egitto e dei suoi confini. Inoltre, Fahmi ha enfatizzato l'incrollabile impegno dell'Egitto nel preservare la sicurezza nazionale araba e nel sostenere la causa palestinese. Queste dichiarazioni sono giunte il giorno successivo alla partecipazione del presidente Al Sisi a un vertice arabo-islamico straordinario a Riad, focalizzato sulla discussione della situazione nei territori palestinesi alla luce dell'aggressione israeliana in corso a Gaza. (Res)