I Fatti del giorno - Medio Oriente

- Siria: otto miliziani uccisi in seguito a bombardamento Usa su Deir ez-Zor - E’ di otto combattenti delle milizie filo-iraniane uccisi e di diversi feriti il bilancio dei bombardamenti aerei statunitensi su Deir ez-Zor, nell’est della Siria. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una rete di contatti in Siria. Tra gli otto miliziani uccisi vi sarebbero anche un siriano e un iracheno. I bombardamenti hanno colpito depositi di armi e munizioni, oltre che una base di lancio di missili a Hasrat, nella zona di Al Boukamal, e ad altre strutture nell’area di Al Mayadeen. L’operazione è avvenuta in seguito all’attacco avvenuto precedentemente contro la base Conoco, a nord di Deir ez-Zor, attribuito alle milizie sostenute dall’Iran. Su Conoco sarebbero stati lanciati 15 missili lanciati dal territorio siriano. Inoltre, un drone ha colpito il giacimento petrolifero Al Omar verso mezzanotte. (segue) (Res)