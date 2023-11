I Fatti del giorno - Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Israele consegna 300 litri di carburante a ospedale Shifa di Gaza, ma Hamas rifiuta - Le forze di difesa israeliane (Idf) hanno consegnato 300 litri di carburante all’ospedale Shifa, nel nord della Striscia di Gaza, per necessità sanitarie urgenti. Lo riferiscono le Idf su X (precedentemente noto come Twitter), indicando che il movimento palestinese al potere a Gaza, Hamas, ha impedito al personale dell’ospedale di prendere la consegna di carburante. Le Idf si domandano perché abbiano vietato di prendere il carburante, visto che da diverse settimane il ministero della Salute di Gaza avverte della carenza di carburante. Intanto, i militari israeliani hanno fatto irruzione nell’abitazione di un leader della Jihad islamica nella periferia del campo profughi Shati, a Gaza, dove hanno scoperto un deposito di armi nella stanza dei bambini. Nel corso di un’altra operazione avvenuta a Beit Hanoun sono stati rinvenuti in un tunnel rifornimenti di armi. A oggi, 44 militari israeliani sono morti nel corso delle operazioni lanciate in seguito all’attacco di Hamas in Israele il 7 ottobre scorso. (segue) (Res)