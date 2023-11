© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino, vertice Xi-Biden sarà incentrato su pace, sviluppo e questioni strategiche - I presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Joe Biden, discuteranno "in modo approfondito" di pace, sviluppo e questioni strategiche che riguardano le relazioni bilaterali a margine del vertice per la Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), in programma a San Francisco dal 15 al 17 novembre prossimi. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante la consueta conferenza stampa. "I due capi di Stato avranno una comunicazione approfondita su questioni strategiche, generali e di orientamento circa le relazioni Cina-Usa, nonché su importanti questioni riguardanti la pace e lo sviluppo globali", ha spiegato Mao, chiarendo che "Pechino non teme la competizione ma si rifiuta di definire la relazione con Washington in questi termini". (segue) (Res)