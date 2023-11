© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone: sottosegretario Finanze licenziato per evasione fiscale - Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha deciso oggi di revocare l’incarico del sottosegretario delle Finanze Kenji Kanda, che la scorsa settimana aveva ammesso di essersi macchiato di evasione fiscale in passato. Kanda, che era incaricato delle politiche governative inerenti le obbligazioni sovrane e la politica monetaria, è il terzo funzionario a lasciare il ministero delle Finanze giapponese in appena due mesi, dopo il rimpasto di governo effettuato a sorpresa dal premier Kishida la scorso settembre. Nei giorni scorsi era emerso che tra il 2013 e il 2022 le autorità giapponesi avevano avviato quattro procedimenti di pignoramento a causa del mancato pagamento delle tasse su un terreno e su un edificio di proprietà di una società rappresentata da Kanda. Questi aveva ammesso la veridicità delle indiscrezioni, ma aveva rifiutato di dimettersi. (segue) (Res)