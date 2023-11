© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud-Usa: capi Difesa Shin e Austin discutono “strategia di deterrenza su misura” - Il ministro della Difesa della Corea del Sud, Shin Won-sik, e il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, hanno presieduto oggi alla 55ma sessione degli annuali colloqui bilaterali sulla sicurezza, discutendo l’aggiornamento delle strategie comuni tese a far fronte ai progressi dei programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. L'aggiornamento della "strategia di deterrenza su misura" e il rafforzamento della credibilità della deterrenza estesa degli Stati Uniti nella Penisola coreana sono stati al centro dei colloqui odierni. Austin è arrivato a Seul sabato, nell’ambito di un viaggio regionale che ha avuto inizio in India e che questa settimana proseguirà in Indonesia. Seul teme che proprio in questi giorni la Corea del Nord possa tentare nuovamente di immettere in orbita un satellite militare, dopo i tentativi falliti nel maggio e nell’agosto scorsi. Ieri il presidente coreano Yoon Suk Yeol ha invitato il segretario della Difesa Usa a cena presso la sua residenza e ha chiesto "una posture di difesa combinata (…) in grado di reagire a qualsiasi provocazione nordcoreana, compresi attacchi a sorpresa simili a tattiche stile Hamas a causa di errori di calcolo," come riferito dal portavoce presidenziale Lee Do-woon. Austin ha risposto che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è impegnato a rafforzare l'alleanza bilaterale e ha ribadito l'impegno a utilizzare l'intera gamma delle capacità militari statunitensi per difendere la Corea del Sud. (segue) (Res)