- Filippine: scarcerata su cauzione l’oppositrice dell’ex presidente Duterte, Leila De Lima - L’ex senatrice Leila De Lima, una tra le più note oppositrici dell’ex presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, ha ottenuto oggi la libertà su cauzione dopo sei anni trascorsi in stato di reclusione. De Lima era stata arrestata nel 2017 per presunti legami con il narcotraffico: le accuse erano state denunciate da più parti come un pretesto politico, e negli ultimi anni diversi testimoni hanno ammesso di aver reso testimonianze contro l'ex senatrice sulla base di minacce o in cambio di denaro. Durante il suo primo anno da senatrice, nel 2016, De Lima era stata una tra le più strenue e oppositrici di Duterte e della sanguinosa “guerra al narcotraffico” intrapresa dalla sua amministrazione, e costata la vita a migliaia di persone. L’ostilità tra Duterte e De Lima risaliva già agli anni precedenti: durante il suo mandato da commissaria per i diritti umani, tra il 2008 e il 2010, l’ex senatrice aveva infatti già ordinato indagini a carico di Duterte, allora sindaco di Davao, in merito al presunto impiego di sicari assoldati dalla leadership cittadina. L’ambasciatore dell’Unione europea a Manila, Luc Veron, ha commentato la scarcerazione di De Lima su X (Twitter), definendola “un passo significativo verso (il ripristino) dello stato di diritto” nel Paese del Sud-est asiatico. (Res)