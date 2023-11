Romania: il tasso di inflazione annuo è sceso all'8,07 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuo di inflazione è sceso in ottobre all'8,07 per cento, dall'8,8 per cento di settembre, dopo che i prezzi dei beni alimentari sono aumentati dell'8,66 per cento, dei beni non alimentari del 6,24 per cento e dei servizi del 12,20 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. "L'indice dei prezzi al consumo a ottobre rispetto a settembre si è attestato del 100,57 per cento. Il tasso di inflazione dall'inizio dell'anno (ottobre 2023 rispetto a dicembre 2022) è stato del 6,3 per cento. Il tasso di inflazione annuale nell'ottobre 2023 rispetto al medesimo mese del 2022 è stato dell'8,1 per cento. Il tasso medio di variazione dei prezzi al consumo negli ultimi 12 mesi (novembre 2022-ottobre 2023) rispetto ai 12 mesi precedenti (novembre 2021-ottobre 2022) è stato del 12,0 per cento", precisa la statistica. La Banca nazionale della Romania (Bnr) ha mantenuto la settimana scorsa la previsione d'inflazione per la fine di quest'anno al 7,5 per cento e l'ha aumentata al 4,8 per cento per la fine del 2024. Lo scorso, la Bnr stimava un'inflazione al 7,5 per cento per la fine del 2023 e al 4,4 per cento per la fine del 2024. Inoltre, la Bnr prevede che il tasso annuo di inflazione salirà al 7,7 per cento alla fine del primo trimestre del 2024, scendendo al 6,8 per cento alla fine del secondo trimestre del prossimo anno. (Rob)