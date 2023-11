Legge Bilancio: Ronzulli (FI), su taglio pensioni al lavoro per risolvere il problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, con ogni probabilità, interverrà sulla manovra con un maxi emendamento. C'è un lavoro di collaborazione tra tutte le forze politiche affinché si individuino le ricette migliori, a cominciare dalla tutela delle pensioni, un tema che non riguarda solo i medici e il personale sanitario ma anche i dipendenti degli enti locali e gli insegnanti di scuola elementare. So che i tecnici del Mef e dell'Inps sono al lavoro per cercare di risolvere il problema e ci sono già alcune ipotesi sul tavolo". Lo ha detto a Radio 24 la presidente dei senatori di Forza Italia Licia Ronzulli. "Anche Forza Italia sta lavorando per individuare delle proposte dopo aver incontrato le associazioni di categoria", ha aggiunto. (Rin)