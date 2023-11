Taiwan: delegazione rappresentanti Onu arrivata a Taipei per incontrare presidente Tsai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione delle Nazioni Unite formata da rappresentanti di cinque alleati diplomatici di Taiwan (San Vincenzo e Grenadine, Isole Marshall, Nauru, Belize e Paraguay) è arrivata oggi a Taiwan per una visita di sei giorni, durante la quale terrà colloqui con la presidente, Tsai Ing-wen. Lo annuncia il ministero degli Esteri taiwanese, precisando che i delegati incontreranno anche il presidente del parlamento, You Si-kun, e il vice segretario generale del Consiglio di sicurezza nazionale, Hsu Szu-chien. Visiteranno anche le sedi del ministero dell'Ambiente, degli Affari digitali, del Consiglio per gli affari continentali, delegato alla gestione dei rapporti con la Cina, e del Consiglio per lo sviluppo nazionale. Parteciperanno poi al sesto forum globale sulla sostenibilità aziendale (Global Corporate Sustainability Forum, Gcsf), in programma a Taipei il 15 novembre. Oltre ai rappresentanti permanenti all'Onu delle Isole Marshall e di San Vincenzo e Grenadine, rispettivamente Amatlain Elizabeth Kabua e Inga Rhonda King, la delegazione comprende gli omologhi di Nauru (Margo Deiye), Belize (Carlos Fuller) e l'incaricato d'affari della missione permanente del Paraguay (Jose Eduardo Pereira Sosa). (Cip)