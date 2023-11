Imprese: cinese Didi torna a crescere su base trimestrale, annuncia riacquisto di azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Didi Global, il colosso cinese di noleggio vetture con autista, ha registrato alla fine di settembre il suo primo utile netto su base trimestrale dal 2021, segno della progressiva espansione della domanda nel settore della mobilità. Lo riporta il portale di notizie "Channel News Asia", precisando che da luglio a settembre Didi ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti di 14,66 milioni di dollari, a fronte della perdita di 247 milioni di dollari del 2022. Nel trimestre di riferimento, il fatturato è aumentato del 50 per cento, attestandosi a sette miliardi di dollari. Didi, partecipata da Softbank (21,5 per cento), Uber (12,5 per cento) e Tencent (6,8 per cento), è stata sottoposta a un'indagine da parte dell'Amministrazione per il cyberspazio in Cina (Cac) nel 2021 per aver perseguito una quotazione azionaria negli Stati Uniti senza autorizzazione. Nel 2022, oltre a essere stata estromessa dalla Borsa di New York, è stata multata 1,2 miliardi di dollari per violazioni della sicurezza dei dati. Oggi la dirigenza ha comunicato l'intenzione di riacquistare fino a un miliardo di azioni nei prossimi 24 mesi, dopo avere annunciato ad agosto la vendita dell'unità di veicoli elettrici alla startup cinese Xpeng per un massimo di 744 milioni di dollari.(Cip)