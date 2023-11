Taiwan: stampa, Aeronautica prende in consegna missili in grado di colpire Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aeronautica militare di Taiwan avrebbe iniziato a prendere in consegna i missili da crociera supersonici Ching Tien, in grado di colpire bersagli a Pechino e nella regione autonoma cinese settentrionale della Mongolia Interna. Lo riferiscono fonti riservate al quotidiano taiwanese "Liberty Times", ricordando che i missili hanno una gittata di duemila chilometri. Ching Tien rappresenta il quarto proiettile con una gittata superiore ai mille chilometri sviluppato dall'Istituto di scienza e tecnologia Chung-Shan (Ncsist) di Taiwan. Gli altri tre sono il missile da crociera superficie-superficie con attacco a terra Hsiung Feng IIE, i missili Hsiung Feng IIE a raggio esteso e un missile balistico senza nome. Il ministero della Difesa taiwanese non ha commentato l'indiscrezione. La presunta consegna avviene nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina, che rivendica l'isola come parte inalienabile del suo territorio.(Cip)