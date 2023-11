Montenegro: oggi per la prima volta la festa nazionale in occasione della nascita di Njegos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro celebra oggi per la prima volta la Giornata di Njegos. Una nuova festa nazionale ufficiale che cade in occasione del giorno in cui nacque (nel 1813) Petar II Petrovic Njegos, vescovo, poeta, filosofo e sovrano montenegrino. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Il presidente del Parlamento di Podgorica Andrija Mandic congratulandosi con tutti i cittadini del Montenegro ha affermato che il ricordo di Njegos è diventato giustamente una festa nazionale della cultura. "Il segno che Njegos ha lasciato nell'essenza stessa del nostro popolo è indelebile e la sua creatività rappresenta la spina dorsale della cultura, dell'alfabetizzazione e della spiritualità nazionale", ha sottolineato Mandic nel suo augurio. (Seb)