Ambiente: Intesa Sanpaolo lancia “Think forestry”, progetto per riforestazione e preservazione capitale naturale

- Intesa Sanpaolo lancia Think forestry, il progetto di riforestazione e preservazione del capitale naturale, con l’obiettivo di favorire la sostenibilità ambientale e la transizione verso un’economia a zero emissioni. L’obiettivo, a livello globale – riferiscono in una nota –, è la piantumazione e preservazione di 100 milioni di alberi attraverso l’azione congiunta della banca e delle imprese clienti in coerenza al Piano d’impresa 2022-2025. Per la prima volta una banca italiana si impegna direttamente e attiva il sistema delle imprese verso un percorso di sviluppo sostenibile, con l’obiettivo delle emissioni zero. Un traguardo inderogabile sotto il profilo etico e della responsabilità sociale e alla luce della crescente attenzione dei mercati verso la sensibilità ambientale, quale fattore primario di competitività. Con Think forestry il Gruppo estende le leve a favore della transizione green dell’economia italiana, mettendo a disposizione del tessuto economico e produttivo strumenti e servizi rivolti alla salvaguardia del territorio e al raggiungimento di standard di eccellenza in tema di sostenibilità. Un progetto che parte con il coinvolgimento immediato delle imprese, reso possibile dalla profonda relazione che lega Intesa Sanpaolo alla propria clientela. (segue) (Com)