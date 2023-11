Ambiente: Intesa Sanpaolo lancia “Think forestry”, progetto per riforestazione e preservazione capitale naturale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo raccoglie la sempre maggiore attenzione delle imprese verso le buone pratiche ambientali nell’ambito dei processi aziendali, oltre che verso progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici. Una consapevolezza crescente – prosegue la nota – che tuttavia non è di facile applicazione - soprattutto per le Pmi – in assenza di competenze specifiche e per la difficoltà di avviare percorsi concreti e riconosciuti. La prima fase di Think forestry coinvolge le imprese di grande e media dimensione, condividendo tra banca e imprese il traguardo della riforestazione e della preservazione del capitale naturale su tutto il territorio italiano, attraverso un vasto progetto di piantumazione. Un’iniziativa attivata attraverso la partnership con Rete Clima, società leader in Italia nello sviluppo di piani di riforestazione e di sostenibilità ambientale, sostenuta direttamente dal Gruppo e che fornirà consulenza e operatività a tutte le imprese clienti della Divisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese e della Divisione Imi corporate & Investment banking guidata da Mauro Micillo, che aderiranno a Think forestry e attiveranno iniziative di piantumazione sul proprio territorio di riferimento. (segue) (Com)