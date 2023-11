Medio Oriente: first lady egiziana e moglie di Erdogan discutono della crisi a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entissar al Sisi, moglie del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto una telefonata dalla first lady turca Emine Erdogan. Durante la conversazione, scrive il quotidiano statale egiziano "Al Ahram", sono state enfatizzate le "relazioni fraterne" tra i popoli dei due paesi, evidenziando la volontà comune di rafforzare la cooperazione in svariati ambiti. In particolare, sono stati discussi temi cruciali come l'emancipazione delle donne, il miglioramento delle cure per le nuove generazioni di bambini e giovani, nonché il ruolo fondamentale delle istituzioni sociali nel supportare lo sviluppo e il potenziamento delle capacità. Oltre agli aspetti bilaterali, entrambe le donne hanno affrontato la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. In questo contesto, hanno esplorato modalità di coordinamento e collaborazione tra tutti gli sforzi regionali e internazionali. La first lady egiziana ha altresì condiviso con la sua controparte turca gli sforzi in corso da parte dell'Egitto per fornire aiuti umanitari e soccorso all'enclave densamente popolata di Gaza. Entissar Al Sisi ha sottolineato l'impegno dell'Egitto nello sfruttare tutte le risorse a disposizione per offrire supporto completo al popolo fraterno della Palestina. (Cae)